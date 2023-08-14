鳳小岳的第一張個人專輯《柒》終於問市，近日他接受本報邀請進棚拍攝Tiffany & Co.珠寶時尚專題，分享創作音樂的甘苦點滴。他笑說，音樂是他生命中最重要的一部分，彈了一輩子的吉他、也唱了一輩子的歌，直到今日才正式轉進歌壇成為歌手，心情比起接演新戲還要緊張，戲稱自己是「被演戲耽誤的歌手」。

鳳小岳35歲才推出首張專輯，笑稱是「被演戲耽誤的歌手」，佩戴象徵永不分離的Tiffany「Lock」系列珠寶。（JOJ PHOTO攝，企畫／中時時尚，服裝提供／LOEWE，場地提供／町記憶旅店）

其實早在16年前，鳳小岳就已在音樂領域展露頭角，拿下「第19屆YAMAHA全國熱門音樂大賽」最佳吉他手獎，當時的他還不到20歲，如今的他已35歲了才正式踏入歌壇，推出自己的第一張個人專輯，鳳小岳也覺得不可思議。

「可能是這些年來我太放不開、又太自我保護，不敢把自己的內心世界曝露在眾人面前。」鳳小岳說，隨著年紀漸長，他歷經了結婚、生子，變得更加成熟、也更有自信，加上疫情期間所有的戲約都被迫暫停，空閒的時間變多了，覺得正是時候敞開心胸，透過音樂與大家分享自己故事的時刻。

為了完成這張專題，鳳小岳做了破斧成舟的決定，推掉了不少戲約，還動員全家愛妻洪吉吉君和寶貝兒子「小木耳」也全力支持，愛妻陪著他跑通告、跑宣傳，從未曝光的「小木耳」更獻上他的處女秀參與MV《風車》的拍攝，父子倆同台入鏡，蔚為佳話。

鳳小岳35歲才推出首張專輯，笑稱是「被演戲耽誤的歌手」，佩戴象徵永不分離的Tiffany「Lock」系列珠寶。（JOJ PHOTO攝，企畫／中時時尚，服裝提供／LOEWE，場地提供／町記憶旅店）

「其實唱歌與演戲，兩者我都喜歡，因為是全然不同的樂趣。」鳳小岳說，演戲是轉換心情，必須放空自己，融入別人的角色，但唱歌則可以全然做自己，說自己的故事、唱自己的音樂，鳳小岳形容這三年來音樂創作的過程非常過癮，有點叛逆、有點任性，就像是人生的第二次青春期。

鳳小岳日前與愛妻一起同框入鏡拍攝Tiffany & Co.時尚專輯，寵妻暖男與好爸爸的形象深植人心、廣受好評，這回應本報邀請進棚拍攝，又再度與Tiffany & Co.珠寶合作，佩戴全新登場的Lock系列珠寶，象徵愛情情鎖永不分離、彼此相繫的意寓，深情指數破表，尤其是當他以深情的雙眸凝視鏡頭時，散發強大電力的迷人電眼，更是叫人怦然心動。

Tiffany「Lock」系列珠寶是從品牌骨董珠寶中擷取靈感，再以現代設計語言重新詮釋，由於設計風格大膽前衛、線條中性酷帥，自去年推出後即深受BLACKPINK的Rose、神力女超人蓋兒加朵（Gal Galdot）等巨星的喜愛，加上可混搭、可疊戴的特色，讓「玩」珠寶成為可能，充滿了時尚趣味。

Tiffany Lock白K金與玫瑰金鑲鑽手鐲，47萬9000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Lock玫瑰金鑲鑽耳環，21萬4000元。（Tiffany & Co.提供／陶福媛台北傳真）

Tiffany Lock玫瑰金鑲鑽耳環，21萬4000元。（Tiffany & Co.提供）