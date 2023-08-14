上半年電競產業需求快速回升，由於電競主要品牌廠幾乎是僑威的客戶，中高階(550W上下)電源產品佔公司PC產品營收約90%，讓僑威上半年業績表現亮眼，第2季合併營收為29.98億元，季增32.72%，營業毛利為7.34億元，季增33.64%，單季合併毛利率為24.51%，季增0.17個百分點，營業淨利為5.03億元，季增38.4%，營業淨利率為16.79%，季增0.69個百分點，稅後盈餘為4.9億元，季增82.16%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.16元，累計上半年稅後盈餘為7.59億元，季增1.08倍，每股盈餘為3.34元。

展望下半年，僑威表示，雖然9月訂單陸續進來，但目前整體市場略顯保守，公司將力拚第3季營運與第2季相近，全年業績有望創下歷年新高。

為因應美國等海外客戶需求，僑威積極擴建越南廠區，目前越南廠佔總產能約1到2成，僑威希望今年底或明年越南廠佔總產能比重能拉升至3成，未來大陸廠區將以供應大陸市場為主。