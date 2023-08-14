上周法說會後，外資大都給予「中立」或「表現劣於大盤」的評等。但台股大盤今早下挫逾百點，而仁寶卻是逆勢反彈，盤中漲逾6個百分點。外資認為仁寶在NB營收的占比依然偏高，但從仁寶經營階層對AI伺服器釋出的企圖心，還是支撐了今早仁寶的強勁反彈。

上周仁寶的法說會上，有90％的問題聚焦於仁寶的AI伺服器營收占比程度及其潛力。仁寶對HGX系列表達了企圖心，所有今年的AI伺服器產品主要還是聚焦在PCIe版本，這些版本已經在ODM（原設備製造商）如廣達(2382)、英業達(2356)等公司生產了好幾年，而不是市場目前所感興趣的那種人工智慧伺服器。

目前，大部分的仁寶AI伺服器產品處於level 6（約80％），但公司希望在2024年下半AI伺服器產品有更大步的晉升，包括對HGX和level 10級產品的生產。管理層認為level 10產品可能佔2024年總AI伺服器收入的40-50％。