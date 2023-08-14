特斯拉司將這兩款車型的起跳價格各調降14,000元人民幣，即long-range版Model Y入門價調降4.5%，至29.99萬元人民幣，Performance版售價自34.99萬元人民幣起跳，降價3.8%。

特斯拉並宣布在8月14日至9月30日期間，在中國購買入門級後輪驅動版Model 3庫存車的客戶可享有8000元人民幣的保險補貼。

特斯拉執行長馬斯克上個月表示，有可能進一步降價，即使這會壓縮特斯拉的利潤。

為了應對同業競爭與經濟情勢不明帶來的衝擊，自去年底以來，特斯拉屢屢在美國、中國和其他市場降價，或透過更高的折扣和其他優惠措施以提高買氣、降低庫存。

根據中國乘用車協會（CPCA）日前公布的數據，特斯拉中國製電動車7月在中國的銷量較6月下滑31%，為去年12月以來首次出現月跌幅。反之，由於價格偏低的產品更受到歡迎，中國本地廠比亞迪則擴大了對特斯拉領先優勢。