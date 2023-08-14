核能政策成2024總統大選攻防焦點，國民黨總統參選人侯友宜主張現有核電廠延役，並在安全的前提下啟動核四；而民進黨參選人賴清德則強調，非核家園的理想沒有改變，延續蔡政府現階段的核能政策。不過核三廠所在的屏東縣恆春鎮長尤史經指出，當地居民有7、8成表態在安全前提下支持延役。

據《中國時報》13日報導，尤史經表示，核三廠已經安全運轉多年，不但撐起台灣電力供應，一年1.2億元的回饋金也能有效幫助地方建設與福利。報導還指出，另據台電內部評估，核二廠、核三廠延役還是有可行性，核三廠難度更低，然而囿於蔡政府力推的非核家園政策，需要修改「核電廠研議須在執照屆滿前5年提出」的相關規定，才能繼續推動。

除此之外，《中國時報》還引用前立委蘇清泉的說法，稱核三廠的發電效能在世界排名前5，且運行30年來並未發生任何事故，「每度電成本僅7毛，1年淨賺400多億元，實在沒必要廢核，改用高汙染的火力發電。」

針對民進黨的「非核家園」政策，PTT鄉民也不忍了怒轟，「民進黨真的是太噁心了，搞亂台灣」、「就退步黨整天退步」、「民進黨都要撞山了，還死不轉彎？」、「反核：我先吹冷氣，冬天再反核」、「 延役的民意支持度較高，台灣電力的問題根源在於電費太低，德國每度電約新台幣16.58元，台灣2.65元。電費太低不僅影響電源開發意願，也造成民眾浪費電。」