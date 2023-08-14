（影片 / 黃敬文翻攝）

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81歲黎姓老翁（14）日凌晨5時許騎機車時，疑似路況不熟竟從桃園交流道誤入國道1號，沿南向主線車道逆向北上，結果在林口路段遭小客車擦撞倒地，黎翁右手骨折、氣胸及身體多處挫傷，所幸無生命危險，後續送林口長庚醫院就醫。

據了解，國道警察局獲報黎翁騎機車逆向上國道後，隨即派出巡邏車前往攔截，不過黎翁行經在國道1號南向40.3公里時，駕駛小客車迎面而來的31歲李姓女子發現黎男機車逆向而來，閃避不及與他發生擦撞。

黎男擦撞後摔車倒地臥，接著另輛小客車駕駛36歲張姓男子因閃避不及，也擦撞倒地的機車，2部自小客車駕駛人的酒測值均為零，而黎翁也因氣胸無法實施酒測，後續送往送林口長庚醫院急救。

國道警方表示，黎翁已違反《道路交通管理處罰條例》，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，將依法製單舉發，另也依《刑法》公共危險罪移送地檢署偵辦。

國道警方指出，6月30日起修正《道路交通管理處罰條例》部分條文施行，新增規定在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，納入第43條危險駕駛處罰，且提高罰鍰上限，從原本的2萬4000元提高至3萬6000元，並吊扣牌照6個月。

國道警方呼籲，民眾如不慎逆向誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火，下車後找尋安全場所，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。