竹東分局逮獲詐騙富家女的黃姓女車手，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。（竹東分局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣1名富二代女子「小元」，5月在網路認識詐騙集團男子「阿凱」，雙方交往互稱老公老婆，被愛情沖昏頭，男方以投資泰達幣賺取結婚基金為由，讓小元先後匯款及面交1675萬元，並誆稱再投資300萬可拿回所有泰達幣，竹東分局接獲家屬報案13日晚埋伏，當場逮獲取款的女車手，發現還自帶點鈔機。

竹東分局初步調查，不愁吃穿也不用工作的小元，5月在網路認識詐騙集團份子阿凱，兩人交往一拍即合， 彼此互稱老公老婆，阿凱閒聊中獲知小元身家豐厚，要小元一同投資泰達幣賺取結婚基金，騙取小元投資。

阿凱介紹特定幣商與小元交易，並指導她投資，小元前後匯款5次，面交9次金額高達1675萬元，日前告訴小元如再投資300萬元，便可拿回所有泰達幣。

小元的家人驚覺有異，被愛情沖昏頭的小元不相被騙，家人向竹東分局竹東派出所諮詢，警方告知是常見的假交友詐騙手法，並得知小元13日晚將交付投資款，暗中派員到現場埋伏，當場查獲前來取款的黃姓女車手，黃女車上還著1台點鈔機。

警方押嫌黃女到住處搜索，又取出1台點鈔機，黃女主動交付與小元相關交易收據共205張，初步清查被害人資料，發現詐騙金額甚鉅，先行通知居住於新竹縣有簽該交易收據的6名被害人，其中3人知悉遭詐騙，另3人經警方勸說後才知被騙，將儘速至鄰近派出所報案。

竹東分局依詐欺罪嫌將全案移送新竹地檢署偵辦，呼籲民眾注意，詐騙集團常先與詐騙目標建立情誼，來博取被害人信任，再轉向投資話題，以投資獲利賺取結婚基金等話術，騙取被害人財物或金融帳戶，網路交友務必多注意。