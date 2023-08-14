TPASS基北北桃1200都會通定期票自7月1日上路以來，廣受基隆市民歡迎。一卡在手，只要1200元，可在30天內無限次使用指定範圍內的國道客運、公路客運、市區公車、臺鐵、雙北捷運、桃園機場捷運及公共自行車。第1個月含續購計57.7萬張、第2個月截至8月10日止販售20.3萬張，總販售張數已突破78萬張！

基隆市謝國樑市長非常關心基北北桃1200都會通定期票實施狀況，特地於實施後第1個上班日親自使用定期票搭乘基隆市區公車，並前往勘查國道客運及臺鐵基隆車站輸運情形，觀察許多市民朋友在上路前就已經購買定期票。基隆往返雙北間的通勤族，1個月的通勤費約在2,000元以上，基北北桃1200都會通定期票實施後，大幅減少通勤族支出，不需再擔心金錢上的負擔，可自由選擇便利且有效率的公共運輸工具，讓基隆市民節省錢包有感，並享受等同於直轄市等級的待遇。

TPASS基北北桃1200都會通適用範圍。(圖/基隆市政府提供)

基隆、臺北、新北和桃園雖然分別由四個市政府管轄，但實際上民眾的上班、就學、購物和遊憩等日常活動，已經打破既有行政區的藩籬，基北北桃1200都會通定期票讓民眾能在生活圈內暢行無阻

經基隆市政府派員觀察國道客運及臺鐵進出站狀況，並蒐集相關數據資料，估計約一半的乘客使用定期票搭乘。倘以每天約有5至6萬人往返基隆與雙北間計算，估計將近有3萬人利用定期票通勤，占基隆市36萬人口近一成，獲得基隆市民朋友廣大迴響，預期開學後將再吸引學生族群使用定期票。

TPASS基北北桃1200都會通。(圖/基隆市政府提供)

基隆市政府鼓勵民眾多加使用TPASS基北北桃1200都會通定期票搭乘大眾運輸工具上班、上學、購物及遊憩，歡迎大家假日搭乘臺鐵或國道客運到基隆賞美景、吃美食！(基隆市政府廣告)