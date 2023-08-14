就在《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，七六人已經終止有關「大鬍子」哈登任何交易談判的隔一天，哈登經紀人特洛伊佩恩14日竟在播客節目放話，哈登目前每天至少訓練兩次，就算哈登下個球季打出年度MVP等級身手，他也不會感到任何驚訝。

「哈登過去3個禮拜一天兩次訓練，他現在對自己有種瘋狂的飢餓感，如果他打出年度MVP等級賽季，我不會吃驚，」佩恩表示，「這源自於外界對他的不尊重，以及在自由市場所發生的事，我想他現在的自律程度，絕對是無可挑剔的。」

「看到哈登如此苦練情況，我很開心，」佩恩說，「我們還有一整個8月與9月可以讓他進入狀態，讓他練出生涯最棒的體態，我想我們今年夏天可以做到，我預計他下個球季將會非常出色。」

問題是哈登向來給人不愛練球，只愛跑夜店的負面形象，最近又跟七六人關係陷入緊繃，就算提出交易申請想去快艇也被七六人擋下，希望他可以續跟恩比德努力爭冠，但目前謠傳哈登可能不打算再替七六人打球，也不去訓練營報到，這樣要怎樣打出年度MVP賽季啊！