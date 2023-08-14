教育部青年署「學習性青聚點」在8月策畫了以「書寫地方」為主軸的一系列在地課程，引導青年深入地方，透過紙、筆和影音，記錄一個又一個值得代代相傳的珍貴故事。

其中由鳴個喇叭文化工作室規畫的「南洋飲食轉譯：飲食採訪編輯」，帶領學員進行新移民社區的田調訪談，學習飲食文章的書寫技巧，了解飲食雜誌編輯流程，並練習以圖文轉譯在地文化知識，累積對街區特色的素材與觀點，最終得以掌握飲食採訪編輯的整套流程與技能。

由好伴社計股份有限公司舉辦的「紙上策展，自出版的落地：舊城自出版工作坊」化身小型出版社，由講師分享自身編輯攝影書、小誌、刊物的經驗，帶領學員實際走讀街區，以沈浸式的教學法引導學員以自出版者的身分製作 zine，並將在地見聞化為素材輸出紙上，探索自出版實體書籍的趣味。

在「宮廟與巷弄間的神與鬼」、「小鎮裡的聲音筆記」兩堂共筆課程中，掀冊工作室採用多媒體素材，除了探索大溪慶典組織共學，以紙筆記錄當地民間信仰與宮廟文化，學員還有機會學習聲音採集的基礎，建立對聲景的認識，並以腳踏車與雙腳實地勘查，尋找記錄當地的聲景，以聲音作為媒介記錄苑裡風貌多元的故事。

而由蘭城巷弄有限公司設計的「回鄉行銷：行銷新手村」課程，則將以行銷為核心，邀請在行銷領域有成就的專家分享回鄉發展在地產品或服務的行銷手法，幫助返鄉及繼承家業的青年們將傳統產業進一步數位轉型，打造出一套符合現代消費習慣的行銷模式。

青年署表示，如果青年對腳下這片土地抱有想要與眾人分享的感情，可到青聚點官方網站（https://changemaker.yda.gov.tw/Lesson）註冊報名並繳納保證金 500元（完訓後退還），一同提筆書寫地方，記錄這片土地的美好！