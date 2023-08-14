統新上半年合併營收1.4億元、合併營業損失9104.5萬元、稅後淨損7295.3萬元，營收獲利較去年同期減少，每股稅後虧損1.89元，係今年受到全球布局5G基礎建設進度放緩，高密度波長多工器(DWDM)系統用濾光片需求尚未顯現所致。

統新2023年上半年合併毛利率為負1.83%，較去年同期減少41.77個百分點，主要受營收影響庫存去化速度而累計認列存貨評價損失4628.6萬元所致。

統新表示，美國加速寬頻基礎網路建設，釋出425億美元「寬頻大基建計畫」預算，若逐步落實至各州啟動5G基礎建設，最快將於今年第四季挹注活水，屆時光被動元件需求將逐步顯現，對營運有機會注入動能。

另外，統新也提到，大陸則因擴大網路基礎建設的紅利已逐步趨緩，然Chat GPT掀起AI的新熱潮，將持續推進數位化網絡發展，且全國5G基礎建設仍持續投入，後續將觀察大陸經濟復甦情況。

統新表示，未來隨著全球電信5G時代的正式來臨，車用電子產品、智慧醫療、車聯網等各種多元領域應用需求增溫，中長期營運展望持續正向。

統新今年7月合併營收3645.4萬元，累計前7月合併營收1.76億元，年減率分別為28.68%與56.43%，雖目前整體市場景氣與需求低迷，惟統新每年持續投資光學鍍膜產品多元領域應用的產品開發，近期鍍膜發展方面主要以車用電子產品、生醫檢測用螢光濾光片及太陽能再生能源鍍膜應用等為主要研發方向。