蕭聖倫表示第2季主要北美CSP包括Meta及亞馬遜(Amazon)繼續分別看淡旗下社交服務及公有雲業務，並擴大下調伺服器採構量，使ODM對美系資料中心業者整體出貨季減超過1成。而前季表現較弱的品牌商本季出貨雖未再顯著衰退，但在企業客戶需求不振及新品仍有硬體問題未解的窘境下，出貨仍微幅季減。中系資料中心則因前季基期低，需求開始出現回升。

展望2023年第3季，預期全球伺服器出貨僅小幅反彈1.5%，其中，北美CSP因傳統雲端需求不見回升，及將更多資金投入價格高達數十倍的高階AI機種，皆將導致整體伺服器出貨呈現小幅季衰退。品牌業者則因內建超微(AMD)及英特爾(Intel)新CPU的機種上巿，出貨可望較前季出現高個位數季增。

第4季品牌新品持續放量，美中CSP亦將將開始增加一般伺服器及AI伺服器採購，預期整體伺服器出貨可望有中個位數季增。