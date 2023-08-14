大陸電動車龍頭比亞迪今年上半年累計銷量125.56萬輛，打敗其最大競爭對手特斯拉的近90萬輛新車銷售數字，資深媒體人陳鳳馨表示，比亞迪董事長王傳福過去的創業路程不被外界看好，他帶領公司轉型的選擇都過於大膽，因此他能成功，連股神巴菲特、波克夏副董蒙格都感到很意外。

陳鳳馨分享比亞迪的崛起之路，在上個世紀末王傳福主要生產鋰電池，以及手機組裝代工，到2003、2004年才轉型生產新能源車。值得關注的是，比亞迪目前每一年的銷量都遠超過特斯拉，其不僅是全世界第一大的新能源車代表，也是大陸新能源車出口的第1名，包括在以色列、東南亞，甚至在歐洲、英國都有斬獲。

陳鳳馨提到，自己是在上個世紀注意到比亞迪，由於當時比亞迪與富士康為業務競爭關係，她原本不看好比亞迪，直到蒙格推薦巴菲特投資比亞迪後，才有所改觀。

陳鳳馨進一步說，雖然蒙格當初認為比亞迪會成功，但比亞迪今天會如此成功，也是他們都沒有預料到的事情。她強調，蒙格與巴菲特投資的是王傳福，而不是新能源車的未來前景。

「王傳福的成功讓大家難以置信。」陳鳳馨表示，回頭看比亞迪從初級電池到製作鋰電池，再到生產新能源車，王傳福一路的選擇都過於大膽，他的成功以及比亞迪的出色表現，都出乎大家意料之外。