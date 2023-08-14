高血壓雖是常見文明病但絕不能輕忽，而規律運動是能降血壓的好方法之一。對此，耳鼻喉科診所醫師曾家承指出，一項最新研究顯示，各種運動皆能改善靜止狀態的血壓，尤其是等長運動效果最好，如深蹲、推牆、棒式等，甚至優於傳統認知的有氧運動。

曾家承在粉專「書米蟲的啃食日記」分享一項刊登在《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine，BJSM）的最新研究，其根據系統回顧，統合分析270個隨機臨床研究，共1萬5827名參與者。結果顯示，各種運動訓練皆能改善靜止狀態的血壓，尤其是等長運動，即不動狀態下，收縮肌肉維持身體姿勢，例如深蹲、推牆、棒式等。

曾家承提到，該研究並列出不同運動的降壓效果，進一步分析指出，靠牆深蹲及跑步是降低血壓最有效的方法，認為應更新高血壓患者的運動建議指引：

●等長運動（如靠牆深蹲、合併訓練，-8.2／4.0 mmHg）

●動態阻力訓練（−4.5／–3.0 mmHg）

●有氧運動（−4.5／–2.5 mmHg）

●高強度間歇訓練（HIIT）（−4.0／2.5 mmHg）

綜合上述研究結果，曾家承表示，核心肌群訓練的等長運動，降低血壓的效果很好，甚至優於傳統認知的有氧運動。但他也強調，不論何種形式，可以持續堅持下去才是最好的運動，畢竟運動帶來的許多好處，都需要長時間累積。