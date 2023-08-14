未婚男女想找到適合的另一半結婚，開出的擇偶條件是關鍵，中壢區美滿服務中心表示，一名年收300萬的科技新貴男想找老婆，於是安排他與年收180萬的金融業女主管聯誼，沒想到男生卻不要，反而要求女生只要月收3萬就好，因為覺得收入高的女生愛發號施令。

中壢區美滿服務中心收到一個案例，是名年收300萬的科技新貴男子，想透過一對一聯誼找另一半，於是中心安排給他一個國立大學碩士、年收180萬的高薪金融業女主管，但條件這麼好的女生卻被科技新貴拒絕，反而希望幫他找一個年收40萬左右，也就是月薪3萬的女生，因為他認為高收入的女生一定是個大女人，難相處又愛命令人，還是不要的好。

此外，還有一名任職銀行高級主管的媽媽，帶著碩士畢業的3個30幾歲兒子來中心要幫他們尋找媳婦，自豪3個孩子都是身高180公分以上，學歷、工作、收入一流，但就是不會交女朋友，並開了一堆準媳婦條件，如：公職、學歷、外在、口才等，還說如果3個兒子明年母親節找不到對象，她會舉牌抗議。

以及另一名媽媽帶著台大博士班的女兒找對象，要求男方也要公立大學博士畢業，且必須畢業自一流高中，因為她們一家都是建中、北一女、台大，男生基因不好無法接受。還有外在條件普通的男生，要求中心安排給他的女生一定要有明星臉，不然就給一星負評。