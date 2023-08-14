【全程字幕】高虹安涉詐助理費遭貪汙罪起訴 檢察官「出高招」市長位恐不保 @ChinaTimes ​

資策會提告高虹安涉嫌背信案，檢方偵查後認為，高虹安以4項理由，認定資策會所指控的部分，是資策會底下的公司間授權契約爭議之民事糾紛，不構成背信罪，此部分對高虹安作成不起訴處分。

檢方認定，高女到美國出差期間，確有從事資策會主管所交辦之工作、提交出差報告說明工作成果，自難認她何施用詐術領取差旅費或薪資之情。資策會內部之主管，於當時均知悉被告同時在辛辛那提大學出差工作及就學一事，且其2012至2014年間之考績評定結果分別為優、優及特優等情，難認被告於出差期間同時進修博士學位，有何造成資策會損害之情。

第2點，高虹安因投資取得不當利益，且該司嗣後未能按備忘錄簽立總計1500萬元授權金之授權契約，係因技術變遷快速、公司資金不足等因素所致，與她無關。

第3點，高虹安確曾被指派至資策會間接持股之公司從事輔導工作，她未領取該公司薪資報酬，難認有兼職之情形。又她赴新加坡參加頒獎典禮，獎盃上亦刻有資策會之英文，堪認其參加典禮亦係為她領取獎項，從事提升資策會聲譽之工作，其向資策會支領差旅費，即難認有背信行為。

最後， 本案發明專利並非高虹安職務上完成之發明，且該發明專利之專利權人登記為資策會下的公司，亦查無確有侵害其權利之處，資策會所指，應為其與公司間授權契約爭議之民事糾紛，尚難據此主張被告不法而具有背信犯行。