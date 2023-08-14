新竹市議員林彥甫呼籲高虹安全力配合司法偵辦調查，同時確保市政運行不受影響，以維護市民權益。（陳育賢攝）

【全程字幕】高虹安涉詐助理費遭貪汙罪起訴 檢察官「出高招」市長位恐不保 @ChinaTimes ​

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費、公積金涉貪案，以及遭資策會控告背信案14日偵結，其中貪汙起訴，背信不起訴；對此，新竹市議員林彥甫表示感到遺憾，雖數額不多但明顯未善待助理，呼籲高虹安全力配合司法偵辦調查，同時確保市政運行不受影響，以維護市民權益。

林彥甫認為，反貪腐是台灣人民的高度共識，請民眾黨柯文哲主席捍衛廉能政治，盡快對外說明民眾黨對於黨公職涉貪的處置標準與 SOP。