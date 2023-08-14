【全程字幕】高虹安涉詐助理費遭貪汙罪起訴 檢察官「出高招」市長位恐不保 @ChinaTimes ​

新竹市長高虹安去（2022）年遭檢舉詐領立委助理費，台北地檢署搜索、約談後於今（14）日公布結果，認為高公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳，正式起訴她貪汙，並請妥予量刑、宣告褫奪公權，以示警惕；此事迅速引起討論，有網友直呼，「不就是想壓綠電嗎？當別人傻子喔！」

檢方表示，高虹安擁有傲人之學經歷，曾擔任鴻海公司中階主管，每月領有立法委員月薪19萬餘元及問政費用7萬餘元、銀行存款達1200萬餘元，財力相當豐厚，但卻不用問政相關業務經費，反而壓榨憚於其權勢之下屬助理配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，流用於委員辦公室及個人私用等支出，足認公私不分，貪圖小利。

此外，檢方更強調，高虹安犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。

此消息迅速在PTT八卦板引起討論，鄉民紛紛酸，「綠能、台電，安全下莊」、「不就是想壓綠電嗎？當別人傻子喔」、「這麼剛好在雲豹爭議時」、「執政黨搞這齣，大家都知道啦」、「一條龍洗文一千篇，救救小公主」、「綠能水很深」、「雲豹解套囉！敢惹新潮流小公主」。