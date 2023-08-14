人氣啦啦隊女神林襄日前被爆熱戀小4歲的樂天桃猿球員馬傑森，她事後害羞表示「希望大家可以給我一些交友空間」，間接承認2人正在戀愛，林襄的高人氣為球隊帶來驚人效益，這回戀愛ing也讓外界都關注她之後的動向，對此，「情色教主」雪碧就分析：「離隊的意思就是榨乾，快沒商業價值了」，還點出，如果林襄真的離隊，「女生損失很大」。

網紅雪碧（方祺媛）擁傲人E罩杯、直率作風，各種腥羶色話題來者不拒，受封為「情色教主」，她昨（13日）則在臉書分析林襄熱戀馬傑森，談到林襄若離隊就不妙，「離隊的意思就是榨乾，快沒商業價值了」，她也點出：「真的女生離隊，女生損失很大，但再沒作品的話，我估林襄還有半年可使用期限，林襄這個位子太多妹子可替代了」。

方祺媛臉書全文。 （圖／方祺媛臉書）

網友則有不同看法：「雪碧可能對職棒不太了解，對球團來說女生商業價值遠大於男生」、「但我覺得球團應該也不敢去動林襄」、「她是樂天金雞母不可能被離隊！馬比較可能被交易吧...」、「李多惠來了她整個聲量下滑不少」，不過林襄經紀人日前已說過，交友屬個人隱私及自由，在不影響工作下，球隊不會過多干涉。

關於戀情，林襄日前害羞表示「希望大家可以給我一些交友空間」，間接承認和馬傑森正在戀愛，也透露2人是因為工作熟識。她自認，戀愛中的她屬於M傾向的小女人，也會跟男友可愛的撒嬌，「處得來最重要，感覺對了會直接在一起。」關於理想型，林襄則表示喜歡頹廢風的男生，「還要有才華、有魅力，愛運動的陽光型男生最好。」每一條件都正好與馬傑森相符。