武漢市應急管理局地震監測中心上月報警稱遭到網路攻擊，陸媒《環球時報》14日引述最新調查指出，發現符合美國情報機構特徵的後門惡意軟體，「下一步有關機構將向外界公開披露美國政府一直處於高度保密的某全球偵察系統」。

武漢市應急管理局地震監測中心7月26日報警稱，該中心發現部分地震速報數據前端台站採集點網路設備被植入後門程式，大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司隨即組成聯合調查組赴武漢調查取證。

《環球時報》報導，大陸國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華表示，目前，聯合調查組已經在受害單位的網路中發現技術非常複雜的後門惡意軟體，符合美國情報機構特徵，具有很強的隱蔽性，並且通過惡意軟體的功能和受影響的系統判斷，攻擊者的目的是竊取地震監測相關數據，而且具有明顯的軍事偵察目的。

杜振華稱，地震監測數據包括地表變形監測數據、水文監測數據等豐富的地理地質數據，也是具有很高價值的軍事情報數據。因此，「美國情報機構對地震監測中心的網路攻擊是一次有計劃有預謀的網路軍事偵察行動」。

安天集團董事長、首席技術架構師肖新光分析稱，獲取中方各種各類遙測數據，再綜合其他多源輔助數據，就形成了對中方經濟社會運行甚至軍事行動的分析、研判、歸因、定位等能力。

據報導，肖新光透露，「我們會同有關部門經過多年持續跟蹤，近期將對美國政府的某全球偵察系統進行公開披露，它對我國和世界各國的國家安全和世界的和平安全都構成了嚴重安全威脅，對此，必須高度警惕、嚴密防範。」