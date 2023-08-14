大陸中南海對台智囊人士異動，中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰接任中國現代國際關係研究院院長、社科院台研所副所長朱衛東升任所長。原國關院院長袁鵬（袁亦鯤）任國安部副部長。

袁鵬曾任中國現代國際關係研究院院長，研究員，博士生導師。中國國際關係學會副會長、中華美國學會副會長、外交部政策咨詢委員會委員。主要研究美國外交、中美關係、亞太安全、台灣問題、中國外交等領域的研究，編有《美國思想庫及其對華傾向》、《中美亞太共處之道：中國·美國與第三方》等著作，並於2016年出版《新書四百年未有之變局：中國、美國與世界新秩序》一書。

楊明杰畢業於北京大學國際政治系。曾在美國哈佛大學費正清研究中心擔任訪問學者，在美國史汀生中心及日本世界和平研究所擔任客座研究員。2017年5月接任社科院台研所所長，專研區域安全、非傳統涉台學者出身。據中國現代國際關係研究院官網顯示，他已接任院長一職。

楊明杰接任國關院院長後，由副所長朱衛東升任社科院台研所所長。

朱衛東1989年中國人民大學研究生畢業，法學碩士。兼任國務院台辦海研中心特約研究員、廈門大學教授、博士生導師、中國人民大學台灣法律問題研究所高級研究員、全國台灣研究會理事、中國戰略文化促進會常務理事、北京台港澳促進會常務理事，以及中央電視台、中央人民廣播電台、海峽之聲特約評論員等。

朱衛東長期從事台灣問題研究。研究方向包括：對台政策與台海局勢。進入中國社會科學院台灣研究所之後，擔任過政治研究室主任、所長助理、研究員、副所長。朱衛東經常出席各種對台研討會並接受大陸官媒訪問，發表對台問題看法。

朱衛東今年1月曾在《台海研究》雜誌上發表題為〈全面貫徹「總體方略」 紮實推進祖國統一〉文章。《台海研究》雜誌級別為「部級」期刊，一季出版一期。由中共上海市委臺灣工作辦公室主管，上海臺灣研究所、上海社會科學院出版社有限公司主辦。

文章稱，中共二十大報告涉台部分立足推進祖國統一新的歷史方位，強調貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，科學回答了新時代新徵程中如何推進統一大業的關鍵性問題，即必須堅持兩手並舉，剛柔相濟，既要強化「軟的一手」，大力推動兩岸關係和平發展、融合發展；也要加重「硬的一手」，堅決開展反分裂、反干涉鬥爭，進一步強化兩岸「必須統、必然統」的歷史大勢。