國民黨主席朱立倫今天在黨部主委謝衣鳯的陪同下，全彰化跑透透為黨籍立委輔選，一早9點50分朱立倫抵達彰化市古龍山上帝公廟上香祈福，由於昨深夜南投副議長潘一全嗆侯友宜若當選就一輩子吃素；對此朱立倫表示，選舉期間難免有個人意見，但最終還是要回歸這個大家庭。

國民黨籍南投縣副議長潘一全深夜嗆「侯友宜若當選，我一輩子吃素」，引發熱議，被問到是否跟進退黨，潘一全說若朱、侯無法整合國民黨，無法獲得多數人認同，無法讓國民黨團結，到底誰該退黨？

朱立倫表示，其實所有地方派系的領導人都知道一件事情，分裂是絕無可能，也絕對不可能分裂，只有團結才能勝選，因不管是我們的立委選舉、總統選舉等等，中間也許會有一些個人的意見，但最終還是要回歸這個大家庭，大家還是要以大局為重，小我要小一點，大我要大一點。

朱立倫還說，選舉期間難免會有個人的恩怨、意見，不過最後還是要以大局為重，在這個過程當中，難免會有一些意見，但最後我們都會站在一起，像是彰化立委4個選區地方也會有一些意見，但最終大家還是團結在一起支持。

朱立倫提到，要感謝王惠美縣長日前給侯友宜加油打氣，晚宴中幾乎彰化主要的鄉鎮市長、議員及地方重要領導人都團結一致，都是希望大家能夠共同支持侯友宜，強調如果有個人的意見，我們最後也會努力，相信各縣市手長都會秉持這樣的態度，去化解地方的爭議，團結最大的力量。

朱立倫表示，今天行程滿檔，勤跑基層，希望能獲得大家最大的支持，強調「小我要小一點，大我要大一點」。