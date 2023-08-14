職場爸爸壓力大，根據人力銀行統計，有超過4成以上的父親獨力負擔家計，家庭職場兩頭燒；調查中也發現包含育兒津貼、生育獎勵金、家庭照顧假等等政府措施都是職場爸爸眼中受用的育兒措施。除了政府政策，企業對員工育兒的支持亦是影響員工成家立業的主要因素，信義房屋台南民生店長張榮深有所感，公司與時俱進的育兒支持，成為張榮帶領同仁的最佳利器。

「不論工作或是家庭，都是人生很重要的支柱」帶領團隊近20年的資深店長張榮提到，當年曾經因經濟考量不敢生子，直到轉職到信義房屋後，因為公司穩定、制度對員工有保障，而且鼓勵同仁成家，加上自己任業務第二年就有破百的年薪，才敢生小孩、成為二寶爸。

張榮提到，業務最怕的就是有一餐、沒一餐，起伏的收入難以支撐家庭的支出，但信義房屋保障底薪，還有團體獎金等等加給，每月都能有基本收入，對業務來說是很重要的安定因子，再加上與時俱進的員工福利，都是促進同仁成家意願的誘因。

張榮回憶，當年大環境對員工福利沒有那麼重視、育嬰留停不若現在蔚為風潮，特別是女性同仁，很容易因為懷孕而中斷工作，但信義房屋始終秉持珍惜人才的心情，讓同仁可留職停薪，待家庭穩定後隨時返回崗位；惜才、愛才的心多年來始終沒有改變，但各項替員工照顧家庭的福利持續與時俱進、有增無減，包括「生育互助金」，生育第二胎以上，更可領每胎12萬的生育補助。

除此之外，信義房屋在福利制度、休假上也考慮到員工照顧家庭的需求。張榮提到，有別於許多房仲業務工作每到國定假日更忙碌，當年公司就很重視員工權益，要求同仁要排假、留時間給家人，延伸至今不僅每年三節固定休假，且農曆春節更是「放好放滿」；其他包括每年有最多1.5萬元「信福幣」，連子女托育、家人疫苗健檢都能補助。

張榮提到公司帶頭支持員工成家、立業，自己也非常鼓勵同仁擁有家庭。當年在公司、太太的支持下可以平衡工作與家庭；現在同仁們還有公司各項實質福利的支持，加上公開透明的薪資升遷制度，付出的努力都能成為看得見的收穫，一線同仁絕對能安心成家。