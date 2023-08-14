高虹安11：30召開記者會 被起訴貪汙罪將對外說明 10:422023/08/14 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市長高虹安（中）今天遭北檢起訴，她將在11時30分於國賓飯店舉行記者會對外說明。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費、公積金涉貪案，以及遭資策會控告背信案今（14）日偵結，其中貪汙起訴，背信不起訴。高虹安獲知後，表示將在11時30分於國賓飯店舉行記者會對外說明。 高虹安遭北檢起訴貪汙案 竹市在野議員說話了 老高爆抄襲認了「不是原創」知名律師點出下場：後果會很嚴重 遭控論文引用逾八成！高虹安是否涉抄襲關鍵在「這單位」 #高虹安 #貪汙 也許您會感興趣 推薦閱讀 區公所約僱員鑽漏洞 用家人名義佯裝低收狠詐130萬補助 21:292023/08/03 社會 台電「估計虧損千億」 侯友宜怒嗆蔡政府：錯誤政策比貪汙還嚴重 13:442023/08/09 政治 高虹安遭起訴貪汙 民眾黨回應了 10:442023/08/14 政治 高虹安涉詐領助理費！北檢上午偵結公布結果 08:482023/08/14 社會 林智堅藏多處大秘寶！她爆高虹安效率太驚人 8個月解決11難題 14:582023/08/05 政治 祝妳好孕！竹市推免費卵巢功能檢測 鼓勵符合資格市民申請 16:022023/08/04 寶島 高虹安助理費公積金爭議 知名律師：恐構成貪汙罪 09:012023/08/14 社會 陳建仁暗酸！藍縣長全出動了 高虹安挺許淑華喊1句網震撼 08:452023/08/08 政治 網路借貸還不出錢 澎湖防部上士「竊部隊機密抵債」 10:232023/08/08 社會 大陸醫療界持續反腐 四川院長收回扣遭訴 每天都有幹部落馬 10:272023/08/11 兩岸 工總白皮書發布 聚焦「9大台灣問題」 10:112023/08/08 財經 天使輪247只沉底空櫃散佈高屏港口 暫不影響航安待海象好轉 19:092023/08/06 生活 起訴高虹安》高虹安遭起訴 男友李忠庭因「這理由」沒事 10:072023/08/14 社會 起訴高虹安》高虹安公費「用途曝光」 驚見雙眼皮貼及衛生棉 10:342023/08/14 社會 護航行人地獄？綠議員為「這事」狂轟高虹安 網揭真相全氣炸 15:312023/08/11 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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