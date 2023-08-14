台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費、公積金涉貪案，以及遭資策會控告背信案今（14）日偵結，其中貪汙起訴，背信不起訴。高虹安獲知後，表示將在11時30分於國賓飯店舉行記者會對外說明。

高虹安遭北檢起訴貪汙案 竹市在野議員說話了
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