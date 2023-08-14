日圓貶破145.07兌一美元，並邁向去年令日本當局不得不出手干預的價位。稍早前日圓一度貶至145.18，創下去年11月以來新低。

上周美國公債價格下跌推升殖利率，使日圓承壓。日本10年期指標公債殖利率不到0.6%，而10年期指標公債殖利率則已升破4%。

儘管日本央行在7月底調整債息曲線控制（YCC）政策以強化其彈性，同時放手讓10年期債息可升至1%，但相關調整並未阻止日圓走軟，因日本央行一再重申不會容許債息急劇波動，並買進日本公債阻止債息攀升。

該央行曾一再表示，調整YCC政策並不是為了要退出超寬鬆貨幣政策。

日本是唯一仍維持負利率的國家，這持續給日圓帶來壓力。

去年底日本當局三度進場阻貶日圓，為1998年亞洲金融危機引爆日圓崩跌以來首次再度出手。

在此之前，東京當局曾在1991年至1992年間採取此類干預手段。

去年底日本政府第一次出手是在日圓貶向146兌一美元時。

今年以來日圓兌美元已經下跌約9.5%，是主要已開發市場表現最疲弱的貨幣。