近期大陸接連遇上颱風導致強降雨災情，大陸國家金融監督管理總局網站指出，為助力防汛救災和災後恢復重建工作，加大金融支持災後重建力道，近日印發《關於做好防汛救災和災後重建金融服務工作的通知》，要求強化對重點對象的信貸支持，並鼓勵銀行機構針對受災地區的小微企業、個體工商戶以及農業、養殖企業和農戶、新型農業經營主體等，開發專項救災信貸產品。

該《通知》指出，受災地區監管局和各銀行保險機構要全力支持防汛救災和災後重建，針對受災群眾、受災企業需求，及時提供有溫度的金融服務。因此，銀行保險機構要做好災情應對組織動員，啟動災備應急預案，保障金融資產和重要資料安全，保障基本金融服務和關鍵基礎設施穩定運行。

另外還要合理採取差別化支持政策，提升金融服務效率和針對性，及時摸排在建項目、授信企業的受災情況，主動聯繫受災客戶，提供精準服務。

根據中新網引述該《通知》指出，銀行機構要強化對小微企業、個體工商戶、“三農”、與民生密切相關的災區交通、通訊、燃氣電力、農田水利、排洪防澇等基礎設施修復重建和改造升級等重點領域的信貸支援，做好個人客戶金融服務。

此外，也鼓勵保險資金積極參與災後恢復重建，支持對接受災地區經營主體災後重建、生產恢復等方面的資金需求。引導保險資金通過保險資產管理產品、私募股權投資基金等方式為水利、基礎設施、公共服務等重大專案提供長期資金支持。