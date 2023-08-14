據美國之音報導，美國印太司令部副司令斯蒂芬．斯克倫卡（Stephen Sklenka）中將在澳洲坎培拉出席美澳領導人對話期間接受《悉尼先驅晨報》採訪時評論，中國大陸軍方正變得危險的傲慢，而中共解放軍東部和南部戰區拒絕與美軍印太司令部指揮官進行溝通，提升了美中爆發戰爭的可能性。該報當地時間13日刊出這篇專訪內容。

報導稱，斯克倫卡表示，他贊同美國眾議院美國與中國大陸共產黨戰略競爭特設委員會主席邁克．加拉格爾（Mike Gallagher）提出的有關美國在澳洲以及印太其他關鍵地區部署高超音速導彈的建議，以便嚇阻中國大陸入侵台灣。

「我們不希望戰事發生，而為此你就必須在國際日期變更線以西保持一支可信、能戰的部隊，」斯克倫卡說，「我認為中共只對實力作反應，而實力是需要持續展示的。」

斯克倫卡表示，他擔心北京為了尋求稱霸南太平洋地區，會尋求在所羅門群島或另一個太平洋國家建立軍事基地。

斯克倫卡認為，印太地區的趨勢「在很多方面看起來並不好」，特別是中國大陸軍方「不安全和不專業的活動」有所增加。

菲律賓政府上周指責中國大陸海警船在南海爭議海域以水炮攔阻和攻擊向在第二托馬斯淺灘（中國大陸稱仁愛礁）坐灘的一艘老舊坦克運輸艦運送補給的船隻，聲稱中方此類行動不僅非法，而且危險。

斯克倫卡表示，美國軍方最高的優先要務就是防止與中國大陸爆發戰爭，但是美中軍方之間的對話「完全不存在」影響了這一目標的實現。

斯克倫卡強調，「戰區層級」缺乏溝通，增加了誤判導致衝突的風險。「阿奎利諾海軍上將（印太美軍司令）對中共解放軍東部戰區和南部戰區司令員發出過對話的邀請，但是至今沒有收到任何回應。」中共解放軍東部戰區負責東中國海和台海方向的作戰，而南部戰區則負責南中國海方向的戰備。

斯克倫卡說，「我4年多前來印太司令部服務，並且為2位司令工作過。但是這2位司令都無法與中國的對等官員進行對話，這很危險。」

「我們的困難是中國人將溝通作為對符合他們利益行為的獎賞，」斯克倫卡說。「而我的回應則是，大國根本不是這麼運作的。大國之間即使意見不一也會持續對話。他們相互對話，因為這是相互瞭解並降低誤判風險的唯一辦法。」

斯克倫卡認為，中共解放軍近年來訓練加強後使其養成一種新的自信和強勢感覺。「這種日益增加的強勢我認為會導致自負，而自負則會導致傲慢」，「當他們變得傲慢之時就會出問題，因為事實上我們都飛行和操作高性能的裝備。」

雖然外界常常聚焦於北京入侵台灣的可能性，斯克倫卡認為美中直接爆發衝突的可能性很多，包括中方在南海的奪島行動。

從去年8月初時任美國國會眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中國大陸進行大規模反制措施，除對台灣展開封鎖性實彈軍事演習外，還與美方之間的戰區級別的通話，以及國防部工作會晤。

今年2月初美國軍方擊落侵入並飛越美國本土大陸的中國高空偵察氣球後，美方再次提出希望兩國防長通話，也遭到拒絕。

美國國會眾議院議長凱文．麥卡錫（Kevin McCarthy）4月5日）在加州的雷根總統圖書館與過境美國的中華民國總統蔡英文會面，再次激怒北京，中國大陸再次大規模軍演進行恐嚇。在軍演前後，美五角大樓多次給北京打電話，但依舊遭到了拒接。

美國國防部5月29日表示，中國大陸已拒絕美方提出在6月初新加坡香格里拉安全對話場邊舉行兩國防長會議的邀請，儘管美方事前通知中方，對中國大陸國防部長李尚福的制裁不妨礙美中兩國防長會晤。