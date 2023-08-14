因疫情停辦2年的「東亞都市及建築設計國際工作營」，今年8月初由台科大復辦，營隊成員分別來自台灣、日本、韓國、中國大陸、泰國等5所學校，東道主台科大設定台東關山鎮為設計場域，讓國際學生跳脫框架，發展多元建築創作思維。

「東亞都市及建築設計國際工作營」17年來分別由台科大、日本神奈川大學、韓國成均館大學、中國大陸哈爾濱工業大學、泰國吞武里國王科技大學輪流擔任主辦單位。今年是疫情後首次復辦，強調國際視野與在地連結，創造關山鎮民社交場域的空間營造思維，讓建築設計因地制宜。

工作營主辦人台科大建築系主任邱奕旭認為「越在地，越國際」，營隊參考關山鎮發展需求，設定關山親水公園、米國學校、關山鎮老街為三大設計場域，希望關山多元文化的衝擊，能激發跨國學生團隊提出創新的空間設計構思。

營隊期間雖遇到颱風攪局，仍澆不熄營隊團隊熱情，台科大建築系教授邱韻祥表示，關山雖小但文化多元，透過行前教育與實地踏查，許多同學對於關山已經有親切感。這次國際工作營與台科大USR計畫跨域合作開創歷史，將50人的國際設計營隊移師關山，也說明關山本身的潛力。

日本神奈川大學教授山家指出，日本小鎮與台灣面臨相同的問題，如何活化舊有空間，提供年輕人可發揮的舞台，是日台建築工作者共同的課題。

韓國成均館大學李教授為韓國外交人員子弟，兒時曾在台灣居住數年，這是第一次來到關山，他認為台灣原住民早年面對艱困逆境的勇氣，是韓國文化所敬重的英雄故事，場域記憶值得強調。

台科大學生李宜璋與洪莘媛長期駐地關山，主動以半個在地人的身分，協助國際同學了解場域。洪莘媛指出，他從這次的交流中反思建築與場域之間的關係與難以割捨的情感，令他開始思考如何延續關山歷史脈絡，並強化在地特色，使關山成為產業活化的基地之一。