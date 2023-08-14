南投縣副議長潘一全針對國民黨總統參選人侯友宜近期推出主打關公重承諾的競選形象廣告，昨(14)日深夜透過臉書表態，直指侯「需要他時被當空氣，現在需要人家幫忙才說拜關公」，更強調侯友宜勝選「就吃素一輩子」；前國民黨祕書長李乾龍今(14)日則反批「話不要說太滿」，選不選得上取決於民意，「而非個人的想法」

潘一全昨日在臉書發文指出，關公就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難，「侯友宜是這種人嗎？」；他直言，別人需要侯友宜時，把人家當空氣，現在侯友宜需要人家幫他，就說他拜關公，「侯友宜的關公是那一國的？」，更奉勸侯友宜不要自我感覺良好，最後還指若是侯當選，自己吃素一輩子。

李乾龍則表示，政治人物講話要瞻前顧後，人各有志，要講清楚要侯什麼忙不肯幫，「侯友宜是個耿直的人，能幫的一定會幫，不能幫的會婉拒」，所以不能因為個人恩怨，或過去有些不愉快的事情，牽扯到現在選舉。

他強調，話也不要講的太滿，選不選的上要吃素，這都是潘一全個人的選擇，不必拿這件事出來做文章，「侯友宜選不選得上取決於民意」，而非個人的想法，相信老百姓都在眼裡。