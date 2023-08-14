台北地檢署。林偉信攝

新竹市長高虹安遭檢察官起訴，擔任立委期間詐領46萬30元公款，由於高虹安先前否認犯罪，稱只是助理缴回的虛浮報差額，但檢察官認為，依據目前法院判決實務多數見解，認定高虹安將虛(浮）報之助理酬金及加班費作為其委員辦公室運作支出及其私人使用，均於法不合，構成貪汙罪之利用職務詐取財物罪。

台北地檢署指出，依據最高法院多次判決見解，都認為公費助理補助費用僅能用於支付公費助理及私聘助理之薪資，始欠缺不法所有意圖，若將之挪用於議員服務處相關開銷支出、選民服務之相關費用等，仍具不法所有意圖，而應論以貪汙罪。

至於本案為何不適用去年最高檢察署的會議結論，關於公務員詐領加班費僅論以刑法詐欺罪之見解？北檢認為，該會議結論係認為，為避免檢察機關對公務員詐領加班費、值班費、差旅費等認定之罪名不一，經参酌國外立法例及學者意見，認公務員如無濫用職權，應僅是單純的刑法詐欺罪。

北檢認為，本案立法院編列之加班值班費預算，係支應立委身為雇主而應依勞動基準法規定所生之相關費用，且經高虹安在請領名冊上簽名核定後， 向立法院申報，與一般公務員因加班之事實直接向所屬機關申領加班費之性質不同，不適合最高檢會議結論的見解。