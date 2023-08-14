卡努颱風重創南投縣，引發地方與中央互槓。行政院副院長鄭文燦今（14）日證實，8月4日曾致電南投縣長許淑華提醒「仁愛鄉、信義鄉災區可能會很嚴重」；他無意指責任何人，但在防災整備上要強制撤離，雖然要當壞人，但這是法定義務。

鄭文燦今到高雄出席活動時，媒體問及，有關內政部長林右昌在臉書轟南投對災情一問三不知，認同這說法嗎？鄭文燦透露，自己在8月4日晚間確實有打電話給許淑華縣長，提醒她仁愛鄉、信義鄉災區可能會很嚴重，南投方面如果需要中央支援，我們會全力支持。

鄭文燦指出，隔天早上他就去南投參加災害應變會議，當時也跟行政院長陳建仁做視訊聯絡，主要是針對防災準備；8月3、4日水保署都有做土石流黃色、紅色警戒公告，也有主動致電到南投災害應變中心希望盡早執行保全戶撤離計畫。

鄭文燦進一步說，當時撤離的保全戶應當為464人，不過只撤離94人，這也造成後來有人受困，有病患必須要後送，甚至有部分用空勤總隊後送。

鄭文燦強調，任何災害都需要做防災、救災跟災後復原三階段，而防災階段有SOP，這裡無意指責任何人，希望所有地方政府都必須按照災防法規定，在防災整備上要強制撤離，強制撤離是法定義務，「雖然做壞人，雖然事後不一定有任何人員傷亡，但這個是必要的」。

鄭文燦更以自身為例，他當8年桃園市長，每次災害來臨前平均強制撤離300多人，相信高雄市長陳其邁在處理災害也是同樣的態度。

鄭文燦強調，目前處於災後復原階段，中央在農損、路損，以及災後重建上，會給南投縣最充分支持，其中家園重建會以工代賑提供1個月2萬6400元補助，名額也會超過800人，協助仁愛鄉居民完成災後重建；另有房屋全毀補償25萬跟50萬，以及提供租金補貼，希望災民度這段時間困難。