營運剛滿1週年的永慶不動產竹北縣三活立加盟店，店業績已累積達到4000萬元，在店東蕭嘉豪的帶領下，店內夥伴幾乎人人都有業績，而他的個人年收入也創下新高峰。

過去家裡經營便利商店，蕭嘉豪從小對經營管理便相當有概念。中華大學資管系畢業後，他進入百貨公司當樓管，優秀的工作表現讓他受到重用，升上主管職，但月薪仍不到3萬元，讓他覺得「錢」途堪慮。後來看到信義房屋提供保障月薪5萬元的徵才廣告，他決定甩開低薪、放手一試，進入充滿挑戰的房仲業。

2014年蕭嘉豪加入信義房屋，在職5年期間，他的業績表現不算太差，但年薪始終無法突破100萬元，讓他有些挫折；加上家裡馬上要迎接第一個寶寶出生，經濟壓力倍增。他看到不少學長離開信義房屋後在外闖出一片天，便鼓足勇氣轉戰加盟體系，加入學長創業成立的永慶不動產加盟店，擔任專案經理一職。

聯賣制度讓蕭嘉豪團隊能跨品牌、跨區域與友店合作銷售，服務範圍拓展至全台，以合作取代競爭，成交機會更高。(圖片來源：永慶房產集團)

科技系統搭配聯賣制度 成功最強推手

有別於直營體系的底薪制，加盟體系沒了底薪保障，蕭嘉豪坦言難免會擔心，不過永慶房產集團擁有充沛的資源、功能強大的科技系統，如〈行動智能經紀人APP〉與〈i智慧系統〉，十多萬筆的物件資料，不用幾秒鐘就能篩選出最適合的物件，快速提供給客戶，提高案件成交機會；而且介面直覺、好操作，大大提升作業效率，就算是剛加入的新人也能快速上手。有了科技系統的加持，讓他加入不久就創下連續10個月都有成交的紀錄。

蕭嘉豪感受到永慶房產集團提供給加盟店東長的後援如此完善，轉職3年後，他也興起創業的念頭，與夥伴策劃半年，在去年7月成立了永慶不動產竹北縣三活立加盟店。營運的第一個月，成交8件中就有5件來自與友店的聯賣，成立至今1年來，店業績累積突破4,000萬元，年度的件數聯賣率也超過50%。

永慶房產集團獨有的「深度聯賣制度」，以及永慶集團合作共好的企業文化，是他創業成功的關鍵。他分析，「就算與外縣市的友店彼此不認識，但有了規範公平且健全的聯賣制度，配合起來超流暢、也很安心。永慶房產集團用合作共好取代惡性競爭，提高成交機會、放大商機，讓加盟夥伴都願意跟著走。」

除了新竹區域的聯賣，團隊也有和台中、台南友店合作成交的例子，儘管目前遇上房市盤整期，蕭嘉豪團隊業績並不受影響。值得一提的是，先前一起開店的夥伴，有4位成員來自信義房屋，他們平均年收入也較之前激增了2~3倍。

蕭嘉豪團隊每月都有聚餐與運動會，釋放工作壓力也凝聚夥伴感情。(圖片來源：永慶房產集團)

主動告知短期買賣物件 打造安心交易

入行9年來，蕭嘉豪秉持誠實理念服務客戶，2022年永慶加盟總部推動的「誠實服務承諾」，他毫不猶豫的贊成推動，尤其竹北預售屋市場熱，房價逐年上漲，蕭嘉豪團隊在接到預售屋換約的案子時，一定會誠實告知買方該物件為1年內短期買賣，並透露前屋主入手的成本價、及價差漲幅，建立與客戶之間的信任，讓買方在交易過程感到安心。

今年35歲的蕭嘉豪，從經紀人身份轉變為管理者，與團隊夥伴相處沒有隔閡，他重視團隊間的氛圍，每個月都會舉辦聚餐與運動會，讓夥伴適時放鬆心情，也透過運動凝聚大家的感情、增進默契。他希望今年能帶領團隊達到「年度店業績突破1億元」的目標，目前正擴大招募房仲菁英加入。

他也積極鼓勵未來想轉職、創業的人，趁著年輕體力充沛、成功企圖心強烈時，勇敢嘗試創業，「年輕就嘗試，即使失敗了，也還有翻身的時間，不要害怕！相信自己和夥伴的能力，堅持誠實待人和累積實力，努力終將會回饋到自己身上。」