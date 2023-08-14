根據日本各大車商，像是豐田、本田以及日產最近公佈的財報顯示，截至6月份的第2季內，獲利都超過市場所預期的6%至21%。其中，匯價就是背後的關鍵推手。

信評單位惠譽（Fitch）指出，若日圓持續走貶，以外銷為主的日企無疑是受惠的一群，但日圓過弱也不太好。在中國大陸生意不好做的日本車商，現在遇到的問題無法有立竿見影的解決方式。

上個月底，日產上修全年財測，將營業利益預估多增300億日圓，約2.08億美元，來到5500億日圓。日產不諱言表示，多出的300億日圓中，有200億左右就是因為日圓太弱。

路透社指出，一般來說，日圓走貶可以拉抬日本大型出口商的獲利能力。不過，對日本汽車製造商來說，這已不再是獲利增加的萬靈丹，因為早已把產線從日本移至海外各地。

對這些預測日圓走勢保守的日本車商而言，自己公司的股價也緊跟著日圓匯價波動，而上下震盪。例如，豐田汽車堅守本財年，日圓兌一美元將落在125價位左右。至於豐田有兩成股權左右的速霸陸，則是預測128，但坦言日圓很難估。

不過，從2022年4月以來，時間點大概是聯準會開始啟動此波升息周期後差不多1個月之後，日圓迄今就沒再見過這種強勁表現。以14日亞洲匯市早盤來看，日圓兌換一美元在144.66至145.23之間游走。

8月初時，日本中型規模車廠速霸陸指出，日圓與美元間的匯價，每計價單位的變化，就會對自身營業利益有約200億日圓的影響。本田汽車9日表示，4到6月的營利比預估高出好幾百億日圓。不僅對美元疲弱的日圓，對全球其它主要貨幣孱弱也是主因之一。

日本汽車業者漸漸在中國大陸失去市場，因為大陸本土車商，已慢慢蠶食全球其它同業在大陸的市占率。像在第2季，日產汽車對中國大陸一般車主的銷售量就大減46%，本田也少了5%。豐田上季雖增加，但2023上半年，整體小減近3%。

沒人知道日圓還會持續走貶多久，但日本央行最近放寬公債殖利率的波動範圍，外界臆測目前的超寬鬆政策有機會轉向。有日圓先生別稱的(木神)原英資（Eisuke Sakakibara）鐵口直斷，日圓最慢在2023年底，可望上看130價位。