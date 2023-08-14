台中地檢署檢察官8月11日因偵辦違反著作權法案件，指揮調查局中部地區機動站，持法院核發的搜索票，至大立光公司調查及搜索，並約詢公司研發部門黃姓總處長、陳姓副處長、黃姓課長等3人，複訊後依違反著作權法，諭知3人以新台幣20萬元至100萬元不等金額交保，並限制出境出海，為科技業投下震撼彈。

大立光表示，公司將全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響。

大立光將於8月17日除息，大立光今年上半年稅後盈餘為69.84億元，年減33%，每股盈餘為52.33元，公司預計今年上半年每股配息26.5元。

隨著傳統旺季來臨，蘋果等手機品牌廠新機陸續上市，大立光營收擺脫第2季谷底，7月合併營收34.89億元，月增29.41%、年減10.84%，符合預估，累計前7月合併營收為208.19億元，年減12.23%。

展望8月，大立光董事長林恩平表示，8月拉貨動能會比7月好一些，至於下半年的毛利率仍取決於營收規模、良率及產品組合。