美商AERKOMM自2018年成立愛爾康台灣以來，即積極佈局台灣市場。今年4月愛爾康台灣通過數位發展部之商用衛星通信頻率申請審查，成為台灣唯一以NGSO(Non-Geostationary Orbit、非同步軌道)提供衛星通信服務的業者；6月17日再與億杰簽訂獨家代理合約，藉由其優異的業務拓展能力更積極快速的拓展台灣衛星業務。此次億杰科技得標財團法人電信技術中心(TTC)「非同步衛星網路租賃既傳輸服務採購案」，將再次與全球前三大衛星營運商SES合作，以SES O3b中軌道衛星系統提供服務；致力偕同數位發展部及TTC，發展與強化台灣的通訊網路韌性。

數位發展部於今年7月6日與財團法人電信技術中心(TTC)簽訂「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助契約，該計畫目標是於2024年底前完成共773個點位佈建，驗證異質網路架構的有效性，完成海陸空三維多元異質通訊網路，有效強化我國通訊網路數位韌性。

AERKOMM將持續關注該通訊網路數位韌性驗證計畫的後續招標項目，期待以全球研發技術優勢與資源，結合愛爾康台灣與億杰的業務拓展能力，以密切合作的資源綜效，持續深耕台灣市場並維持在衛星產業地位。