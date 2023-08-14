南台灣登革熱疫情延燒，擴大到中部縣市，一名北漂的女大生表示，住在雲林古坑的奶奶告訴她，左鄰右舍鄰居接連確診登革熱，愈來愈多人感染，2至3天就會有人到家裡噴藥或稽查，最終連奶奶也不幸中鏢，讓她非常心疼，質疑「是不是登革熱防疫慢半拍，登革熱失控了我們知道了嗎？」

原PO前天（13日）於論壇《Dcard》指出，一個多月前住在雲林古坑的奶奶告訴她，村子公告居民需要抽血檢查，當時她未意識到原因，後來才知道是登革熱疫情所致。奶奶向她表示，村子裡愈來愈多人確診登革熱，在醫院住院治療6天，雖噴藥消毒、家裡的田也被翻整，但嚴峻的疫情仍止不住。

圖為全國登革熱病例同期比較趨勢圖。（圖／翻攝自疾管署）

稽查人員2至3天到家中檢查，奶奶不禁問哪裡不符規定，對方無奈地說「這一帶疫情控制不住，只好一直檢查」，奶奶深怕家中環境易滋養蚊蟲，都會盡力配合，儘管如此登革熱疫情依然沒有受到控制，左鄰右舍接二連三確診，奶奶也中鏢，讓她既心痛又不捨。

原PO表示，她從小在古坑長大，從未聽過村子裡有登革熱疫情，由於去年感染登革熱總人數僅34人，但截至目前為止卻暴增到1564例，「是不是登革熱防疫慢半拍，登革熱失控了我們知道了嗎？」