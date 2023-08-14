南韓大勢女團BLACKPINKA近期到紐澤西開唱，同樣吸引大批粉絲前來朝聖，不過當中四名成員站在上升降台時，Jennie原想靠上欄杆與粉絲互動，怎料欄杆卻差點傾倒，當場嚇壞Jennie及在場粉絲。

BLACKPINKA日前到紐澤西開唱，過程中四位成員需站上升降舞台，不過四周僅有簡單的鐵欄杆圍住，且當Jennie想靠上欄杆與底下粉絲互動時，下秒欄杆突然傾斜，嚇得她趕緊站直，一手撫著胸口臉上更露出驚魂未定的表情。

Jennie差點從台上墜落。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，許多粉絲怒批「YG和主辦方能不能行了…這玩意兒沒人檢修嗎」、「媽呀，這豆腐渣工程」、「賺那麽多錢，這豆腐渣工程都捨不得換一下」、「她這麽瘦那個欄桿都塌了」。

事實上，Jennie並非首次在巡迴演唱中險些發生意外，在美國巡演時Jennie「疑似耳機漏電」被嚇到尖叫並且往後跌，最後蹲在地上，但沒過幾秒鐘Jennie便站起回到隊伍中繼續表演，最後順利完成當晚的演出，讓粉絲看了相當心疼；對此，成員及公司都做出回應，讓粉絲相當擔心偶像，如今險些釀成意外，讓粉絲更加氣憤。