遠傳今年成為台灣首家取得微軟授權解決方案夥伴資格（Licensing Solution Partner，LSP）的電信業者，雙方更展開數位淨零雙領域的戰略合作，積極協助連接器大廠瀚荃集團升級轉型。瀚荃集團看準雲端服務訂閱制不可逆的科技趨勢，由遠傳協助將地端版Office升級至雲端版，陸續導入Microsoft 365 one drive數百個席次、Microsoft Teams等應用，不僅要以科技提升營運效率，更快速接軌ESG、AI等全球趨勢，實現創新的製造服務業價值。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示：「遠傳與微軟自今年2月起成為數位淨零雙轉型的戰略合作夥伴，3月攜手以遠傳能源管理系統結合微軟永續雲，共同推出『企業碳盤查服務』，近期更領先市場結合大數據與Azure OpenAI，推出企業級生成式AI應用，致力協助企業及公部門掌握全球淨零碳排與生成式AI兩大浪潮，重塑產業新價值。很高興能協助瀚荃成為遠傳微軟授權解決方案的第一個指標型客戶，我們期望能借力遠傳自身雙軸轉型的經驗，與微軟深度戰略合作夥伴的優勢，協助企業達成善用雲端資源、活化數據資產、發展數位韌性，更加速導入AI以優化營運、創新商業模式。」

瀚荃集團董事長楊超群表示：「創業33年的瀚荃集團，立足台灣、放眼天下，不僅對於打造與時俱進的資訊管理系統不遺餘力，也體認到ESG已是企業必備的生存之道，而要落實ESG，系統與數據都是重點，例如要落實環保節能，如果沒有能力盤查碳，就不能採取減碳行動。瀚荃與遠傳及微軟合作，藉由遠傳的核心技術及專業經驗，持續升級數位基礎建設，期望由內而外加速企業由數位轉型進階數位賦能，以科技驅動永續管理。」

瀚荃集團近年由董事長楊超群與執行長楊奕康兩代聯手，除了內部資訊團隊自建系統，從2017年起瀚荃也與科技夥伴遠傳電信合作，由遠傳提供從網路環境、企業伺服器、到五星級數據中心等一站式服務，把企業資料庫的異地備援機制，以及運籌全球據點的戰情中心也設置其中，助瀚荃推進數據化、雲端化的數位轉型。

歷經多年數位轉型，如今瀚荃在遠傳及微軟協助下，攜手邁向下一階段的數位賦能與永續轉型，導入Microsoft 365、Teams等數位工具支援，成為數位淨零雙轉型的基礎，將資料升級成為資訊及知識，自動化升級為資訊化、進而邁向智能化，進一步提供客戶附加價值，引領製造業升級為製造服務業，以差異化站穩市場領先地位。