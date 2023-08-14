星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，我們持續深化亞洲的布局，成功整併花旗（台灣）銀行消費金融業務，即是星展積極擴大重點發展市場營運規模的實際作為。此項併購除了讓星展銀行（台灣）消費金融業務成長至少加速10年，星展銀行（台灣）每年整體營收更將突破13億新幣（約新台幣300億元）。我有信心，我們所提供的創新產品，將提供客戶更具價值的服務，並協助企業客戶向外拓展業務，把握亞洲的契機與動能。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，2023年適逢星展進入台灣市場屆滿40周年，整併的完成除了標誌星展台灣的重要里程碑，也讓40周年別具意義。現在，星展台灣存款及財富管理客戶數翻倍達110萬、資產管理規模逾新台幣2800億元，信用卡帳戶數成長近5倍至超過300萬、放款規模及存款規模也分別突破新台幣7400億元和8300億元。規模的擴大，將讓星展充分發揮數位創新的強項，提供客戶一流的產品與服務。同時，我們也誠摯歡迎約3000名新同事加入星展的大家庭，一起為星展台灣寫下新篇章。

此外，看好台灣市場的成長潛力，星展集團於6月底再度增資新台幣520億元，用以支付併購交易價格及併購相關成本，同時確保星展銀行（台灣）具備充裕資本，可以在台灣持續發展。星展銀行（台灣）將發揮跨國銀行在國際佈局、外匯、財富管理等優勢，致力成為台灣最佳銀行；同時，星展也將持續挹注集團資源，陪伴社會企業成長和協助企業進行永續轉型，積極回饋社會，成為一家不一樣的銀行（Different Kind of Bank）。