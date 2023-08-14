卡納帕里海灘。(圖/美聯社)

夏威夷野火摧毀一座古鎮並造成超過90人死亡，未來將面臨漫長的復原之路，官員敦促旅客不要前往毛伊島（Maui），因為許多飯店將用來收容疏散災民與第一線應變人員。

美聯社報導，夏威夷旅遊局（Hawaii Tourism Authority）說，隨著拉海納鎮（Lahaina Town）的受損情況今天變得明朗後，約有4萬6000名居民與遊客飛離毛伊島西部的卡胡魯伊機場（Kahului Airport）。

夏威夷旅遊局昨晚發表聲明說：「在接下來幾個禮拜，聯邦、州與郡政府、還有毛伊島西部社區和旅遊局的集體資源和關注，必須全都投入在被迫撤離家園中斷生意的居民身上。」有關當局鼓勵旅客前往夏威夷其他島嶼觀光。

夏威夷州州長葛林（Josh Green）說，共有500間飯店房間將用來收容流離失所的當地民眾，另500間飯店房間將留給聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）工作人員使用。葛林說，有些飯店將正常營業，以協助保住工作機會並維持當地經濟。

夏威夷州想與Airbnb合作，以確保當地人有租屋可居住。葛林希望Airbnb能向失去家園的災民提供3到9個月的租屋。

拉海納周圍的野火死亡人數增至93人，有關當局警告尋獲與確認罹難者身分的行動仍處於初步階段。這場惡火已成為超過一個世紀以來死傷最慘重的美國野火。

葛林說，毛伊島西部至少有2200棟建築受損或損毀，幾乎全都是住宅。在毛伊島各地，受損金額估計接近60億美元（約新台幣1924億元）。

毛伊郡官員引述聯邦緊急事故管理總署與太平洋災難中心（Pacific Disaster Center）數據在臉書（Facebook）上表示，有多達4500人需要避難處。

毛伊島水利官員警告拉海納與庫拉（Kula）居民不要飲用自來水，因為水即使燒開後仍可能受到汙染，並建議他們只在通風良好的房間內快速洗個溫水澡，以避免可能暴露於化學蒸氣中。

英國廣播公司（BBC）報導，好萊塢電影「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）敦促旅客不要前往毛伊島，因為毛伊島正努力自毀滅性野火中重建。

出生於夏威夷州的傑森摩莫亞在Instagram寫道：「毛伊島不是你們現在度假的地方。不要去那旅遊。不要說服自己說，在毛伊島陷入水深火熱時，出現在那裡是必要的。」

傑森摩莫亞還分享一段影片，稱夏威夷社區「需要時間療癒、哀悼與復原。毛伊島的關鍵資源變得極度有限，這代表越少旅客前往越好」。

同時，毛伊島當地居民說，當居民仍在清點罹難者人數時，還有遊客在海灘水域戲水，令他們感到十分震驚。

一名當地人向BBC表示：「我們的人不到3天前死在那片水域，旅客隔天卻照常前往海邊游泳。在經歷所有這些苦難時，這說明了他們在乎與關心的是什麼，以及我們現在在乎與關心的是什麼。」

她說，在陷入這種悲劇災況時，沒有夏威夷人會在這時候「游泳、浮潛與衝浪」。「沒有人幸災樂禍，好像什麼事都沒發生一樣，繼續過著自己的生活。」

她還說：「夏威夷如今呈現兩樣情，一個是我們居住的夏威夷，一個是他們生活的夏威夷。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120814