前立法院祕書長林錫山被控以洩漏標案、綁標方式協助廠商取得立院採購案收賄，2019年最高法院就林收賄7罪等部分判刑13年定讞，另1罪收賄部分，台灣高等法院更一審依不違背職務收賄罪判4年8月，300萬犯罪所得沒收。檢上訴後，最高法院駁回確定。林已入獄服刑，檢方將聲請定執行期，決定林錫山要關多久。

判決指出，林錫山擔任立法院祕書長期間，主導立院多起電腦軟硬體設備招標案，2012年初找上網遠科技負責人李保承，向他表示「去年做得不錯喔，借我300萬可以吧？」李為取得其他標案，從2012年至2015年元月，分8次給林錫山回扣3950萬元。林錫山為助網遠取得標案，透過立法院資訊處長陳露生、親信陳亮吟等人探詢網遠意見，量身打造標案，或以洩漏招標規格等綁標方式，助網遠取得立院24件資訊系統標案，總金額2億多元。

檢察官起訴林錫山共受賄8件，其他7件已經判決確定，最高法院發回更審部分，高院更一審依據林錫山之自白與證人證述及相關之銀行提領明細等，認定林錫山確有收受李保承所交付之本案賄款300萬元，依將他判刑4年8月，上訴後，最高法院駁回確定。