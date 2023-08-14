中國海警查緝一艘疑似在東海違規捕撈作業的漁船時遭遇暴力抵抗，海警艦艇受到漁船惡意撞擊，9人當場被捕。

央視新聞13日報導，中國海警局直屬第二局台州艦、中國海警局直屬第三局萬山艦在東海海域執行巡航任務時，發現一艘正在違規拖網作業的漁船。由於正處海洋伏季休漁期，中國海警局立即喊話示警，要求其停船接受檢查。

據中國海警局稱，漁船見到海警艦艇後拒不停船，並在逃避追捕期間將船尾的拖網割棄，同時將捕撈的漁獲物倒入海中，以嘗試銷毀證據。

中國海警局直屬第二局執法員李亦說，由於海警艦艇與漁船噸位相差較大，靠幫登檢存在一定的風險，因此派出小艇對漁船進行登臨檢查，但該船在兩舷後部都加裝了鋼刺和漁網，並派船員手持鋼管阻止執法員登臨檢查。

經警告無效後，海警艦艇立即攔截漁船，但漁船仍拒不停船，還撞擊海警船，導致漁船的右舷圍擋部分破裂進水，只能被迫停船，執法員把握時機，迅速登檢控制該漁船和船上9名人員。隨後，海警執法人員幫其排水堵漏並押解返港。

經查，該漁船為鋼製釣具漁船，船上共有犯罪疑犯9名，因違反伏季休漁期禁漁規定出海捕撈，並在海警艦艇依法查緝過程中暴力抗法，目前，案件正在進一步偵辦中。

中國自1995年起在東海實施伏季休漁政策，原因是保護有關海域的漁業資源。在這期間，除釣具以外的所有作業類型均屬違規。今年的東海海域伏季休漁從5月1日中午開始，至9月16日中午結束。