再過2天農曆7月即將到來，也是俗稱的「鬼月」，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖牛、龍、羊、雞、狗在鬼月期間運勢波折多，其中生肖牛感情運影響最大，有伴侶者會因工作導致分手，已婚者則是家庭事物和婆媳關係容易產生矛盾，若不妥善處理，將影響工作和生活。

▍生肖牛

生肖牛在農曆7月感情運將受到影響，有伴侶者會因工作，無法時刻陪在對方身邊，進而導致分手；已婚者則是會因家庭諸多事務、婆媳關係等，產生許多矛盾且難以處理，這時生肖牛需積極處理，否則下半年會影響工作和生活。

▍生肖龍

生肖在農曆7月事業運將受到影響，近期容易招惹小人禍害，因此與同事相處時，不可太過固執己見，需多聆聽對方的想法，達到有效的溝通，就能避免許多衝突。另外，也需注意身邊的機會，若只專注於眼前事物，容易錯失良機。

▍生肖羊

生肖羊在農曆7月健康運將受到影響，需多注意交通等方面問題，否則容易有血光之災。另外，近期若有規劃去游泳池或去溪邊玩水者，要特別小心意外發生，恐導致身體嚴重受傷。

▍生肖雞

生肖雞在農曆7月各方面表現一般，而近期天氣炎熱，情緒方面容易起伏大，工作也不利於發展。尤其是年紀比較大的生肖雞，容易因家庭方面問題操心，使自己運勢受到影響，不如放寬心並多溝通，有助於改善家庭和諧氣氛。

▍生肖狗

生肖狗在農曆7月健康運將受到極大的影響，尤其是有舊疾方面問題的人，不可激烈運動，以免病情加重。另外，感情運方面需冷靜處理，對待另一半要多點耐心和理解，並適時溝通才能走得長久。

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