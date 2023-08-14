曾經擔任健身教練的張姓男子，去年不滿女友分手將她勒死，一審依殺人罪將他判處無期徒刑，但二審考量他在法庭上說，「因為衝動犯下殺人案件，至今仍反省懺悔」「永遠不會放棄」，法官認定他尚非完全不知悔悟，改輕判15年，上訴後。最高法院駁回定讞。

張男與被害人去年初協議分手後，他因不甘與分手，陸續透過社群網站搜尋殺人手法，去年2月17日起，向友人表示其欲殺害她；2月22日下午他到與她之前共同租屋處見面並整理即將搬遷的物品，因張男仍無法接受與分手的事實，於是行凶殺人。

張男趁她背對其並側躺在床上之際，以右手勒住她頸部，再以左手將她頭部自後用力往前推，並以全身力量壓制她致無法掙脫，她終因頸部遭受極大壓力而窒息死亡。

新北地院一審認為張男犯行重大，但將他與社會長久隔離，除可達社會防衛的目的，並可使他面對往後的監禁歲月，藉由忍受對自由的渴望及良心的自責煎熬，悔悟反省所為，對自己所為罪行負責，以收懲儆之效，判處無期徒刑，張及檢方都提上訴。

台灣高等法院二審認定，張男殺意甚堅，手段殘忍，但他在法庭上說，「現在我覺得千錯萬錯還是我的錯，不管怎樣，殺人都是錯的，每個人有選擇自己愛的人的自由，包括被害人」，「我今天犯這樣的罪，不宜辯解」，並具狀表示「因為衝動犯下殺人案件，至今仍反省懺悔、後悔一時的過錯…雖尚未取得家屬諒解，但永遠不會放棄」，尚非完全不知悔悟。

二審認定，張男在盛怒失控下，萌生殺意將被害人勒斃，並非事先縝密計畫所為，始終坦承殺人並交代犯案經過，依殺人罪改輕判15年，上訴後，最高法院駁回確定。