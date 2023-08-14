民眾黨總統參選人柯文哲近期前往嘉義東石，參與當地的平安宴，但卻爆出邀宴的主人是「海線大老」嘉義區漁會榮譽理事長林水樹，時代力量立委邱顯智就痛批，林有多項前科，為職棒簽賭案的幕後要角，柯此舉是「以黑養白」。對此，柯辦回應，不用過度衍生或詮釋，若有所謂私相授受的狀況，請提出證據。

邱顯智指出，林被媒體稱為縱貫線黑道教父，有殺人未遂、賭博、偽造文書向農會超貸等多項前科，與嘉義「蕭家班」蕭登獅、陳盈助、台中顏清標等人，被稱為職棒簽賭案的幕後要角，更是泛藍陣營嘉義海區的大金主，家族掌控東石政壇。

邱顯智批評，過去民進黨學習國民黨，現在民眾黨學習國、民兩黨，從「以黑養藍」、「以黑養綠」到「以黑養白」，變的是政治人物的旗幟顏色，不變的是黑金控制政治的基礎結構，並喊話柯，此舉「真的能超越藍綠嗎？」

對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應，當天有很多地方人士參與平安宴，包含鄉長、漁會總幹事、縣議員等，這麼大的場合各類人馬都有，不用過度衍生詮釋、在選舉過程一定會有接觸，當然也會爭取支持，但不用特別聚焦某幾個人去衍生或過度渲染，沒有必要。

對於邱顯智質疑有私相授受狀況，陳智菡說，柯是在公開場合公開碰面，邱顯智或時代力量主席是否只要看到特定人士都會轉身避開，對於私相授受內容是什麼，請具體拿出來，提出證據。