前往我國南美洲友邦巴拉圭訪問的副總統賴清德昨（13）日過境美國紐約，但不同於過去，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）並未接機，而是由執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）負責。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲質疑，美方的接機待遇不僅不如以往，賴清德在紐約停留的時間更不到24小時，「以前會受到這樣待遇嗎？」

賴清德是在台北時間昨上午8點30分抵達紐約，並由藍鶯和我國駐美大使蕭美琴接機，在今出席僑宴之後，就會啟程前往巴拉圭，而羅森伯格也在推特歡迎賴，針對沒有去接機一事她解釋，因妹妹結婚，所以才由藍鶯代表接機。

介文汲昨在臉書發文質疑，AIT執行理事「是幹嘛的？職位比主席高嗎？」賴清德到了晚上才到紐約，隔天就得離開，他待在當地的時間不到24小時，實在是太來去匆匆了，在以前，會受到這樣待遇嗎？

網友們也在介文汲的貼文留言表示，「AIT主席不便來接機，這是什麼『史上最好的台美關係』」、「抱美國大腿的結果，沒尊嚴自討苦吃」、「感覺老美似乎不太喜歡台獨金孫」、「這就是台美關係最好的時刻？」