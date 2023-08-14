民進黨立委賴品妤猛轟國民黨總統參選人侯友宜的核能政策，結果其父賴勁麟卻被踢爆是雲豹等多家能源公司董事長，也讓雲豹能源成為各界關注的對象。據該公司近日召開董事會披露的資料顯示，累計上半年合併營收29.59億元，與去年同期相比成長50.79％，稅後純益4.11億元，跟去年同期比成長21倍。對此，PTT鄉民看完非常震驚，直言「反核四真的可以發大財」、「有夠誇張」。

雲豹能源表示，今年公司積極發展儲能業務，上半年營收多為儲能案場工程收入挹注，營收占比達53％，當前已開工案場裝置量估計超過200MW（MegaWatt），完工後將占到全台2025年併網型儲能市場的20％。

據《工商時報》14日報導，雲豹能源總經理趙書閔強調，企業結合創能、儲能、售電「能源三芒星」，會在各項事業體多方加持的情況下，發揮出最大綜效，有望為營收表現帶來倍數以上的成長能量。

該報導也指出，雲豹能源在今年下半年除了繼續在太陽光電、水處理、售電平台等各領域持續布局，還跟旗下子公司恩富資本與台普威一同奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，預計將規劃設置6.2MW／22.3MWh（MegaWatt-hour）的儲能系統。

對於雲豹能源上半年的高獲利，PTT鄉民無比驚嘆，紛紛留言「獲利一條龍」、「這是說可以進場嗎？」、「台灣之光，經濟領頭羊」、「新護國神山，雲豹」、「與其亂罵，不如一起買股共享紅利」、「未來的台電！」、「賺爛了、賺爛了」、「賴勁麟根本就經營之神」。

PTT鄉民對雲豹獲利展開討論。（圖取自PTT八卦版）

不過也有網友怒轟，「正常儲能應該是台電自己蓋，現在卻外購，這擺明就是有問題啊」、「反觀台電破產，虧損4000億」、「電費很貴不可怕，只要大家聽黨話」、「綠能發大財，平民漲電費」、「羊毛出在羊身上呵呵」。