香港首富李嘉誠旗下長江實業集團近日以低於行情的7折，約7年前的價格出售新建案「親海駅II」物件，即使市場認為此舉是在暗示香港房市將出現反轉，但仍吸引許多買家瘋搶，626戶不到12小時就完銷，但這跡象也讓香港人擔心是羊群盲從效應，若房市崩盤，並沒有真的買到便宜。

綜合外媒報導，長實集團以超低價格開賣新物件，背後原因眾說紛紜，有人認為是建案前方的魚市場拆除重建，未來恐擋住「親海駅II」海景，趁現在低價出售，另外一派則提到，或許是長實認為房地產投報率不如其他項目，想回收資金。

「親海駅II」開賣當天，大批買家提早抵達售屋現場進行登記，共發出3.8萬張入場票，超過認購額的59.7倍，是歷年最火熱的建案，買家拿到入場資格後，以抽籤決定買房順序，不到12小時就銷售一空。

建案「親海駅II」共有230戶是套房房型、228戶是兩房型、110戶是三房型及58戶開放式房型，房價從290萬港幣至1134.6萬港幣不等（約新台幣1193.6萬至4670萬元），當天發售的626戶總市價高達46.7億港幣（約新台幣192.2億元）相當驚人。