新竹市長高虹安任立委期間被告發涉嫌詐領助理費60萬元，台北地檢署14日依違反貪汙治罪條例中利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，起訴高虹安及其助理共5人。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳指出，針對此案，黨團尊重檢方偵查結果。

除詐領助理費案外，高虹安也遭資策會控告涉嫌背信；當時資策會認高虹安在任職期間取得2件核准專利，但專利申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，因此向北檢提告高虹安涉嫌刑法背信罪，最終北檢予以不起訴處分。