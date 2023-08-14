五戶集團旗下子公司「龍海生活事業」疑似不法吸金高達220億元，受害幹部及會員14日上午到高雄總部前集結陳情。（袁庭堯攝）

五戶集團旗下子公司「龍海生活事業」疑似不法吸金高達220億元，受害幹部及會員14日上午到高雄總部前集結陳情。（袁庭堯攝）

五戶集團旗下子公司「龍海生活事業」疑似不法吸金高達220億元，受害幹部及會員14日上午到高雄總部前集結陳情。（袁庭堯攝）

會員控訴，陳秋白甚至曾經和蔡英文總統同框受獎，政府有責任要幫他們討回公道。（袁庭堯攝）

五戶集團女總裁陳秋白身陷吸金詐騙案，旗下子公司「龍海生活事業」疑似不法吸金高達220億元，代理商捷利餐飲集團7月時全數倒閉。龍海幹部、受害者14日上午在高後總部前集結，痛批陳秋白避不見面，已經有會員不堪打擊輕生身亡，2萬多個家庭受害。

陳秋白原本發出通告，強調14日上午10點會親自到達公司，與會員面對面，但10點多時，陳秋白卻搭乘保母車從公司後方偷偷進入，刻意避開公司前門集結的抗議群眾。

群眾後來強行突破至總部3樓，只見陳秋白神情憔悴、坐在長桌前現身，會員看見她立刻情緒失控，現場氣氛火爆。

「妳到底要怎麼辦！不要一句話說公司倒了就沒輒！」受害者痛批陳秋白是殯葬業起家，「信不信因果？」陳秋白全程低頭不語，坐沒幾分鐘就要起身離開，會員立刻拉住她的手，甚至追打陳秋白。陳秋白最後在警方保護下狼狽離開。

會員指控，單單一人就投入2000萬的身家到龍海，她們相信公司畫出的大餅和美好願景，甚至不惜身為幹部，拉攏親朋好友加入投資，沒想到血本無歸，很多會員甚至「全家都失業」，現在三餐都成了問題。

大批會員稍後也到地檢署按鈴控告，遞交陳情書和更多的爆料資訊給檢方，希望檢方還他們一個公道。

五互集團1997年自保險及殯葬業起家，事業版圖至今拓展生活科技、生命關懷、物業安全、建設修繕、安養照護、休閒旅遊、消費平台、餐旅等9大事業體系。陳秋白每每在會員大會、尾牙餐宴上不斷呼籲要多多吸納年輕新血，2019年尾牙晚會甚至喊出「五互要有5萬名員工」的新目標。

2013年，五互集團子公司龍海生活事業開始推銷「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約，聲稱投入4萬至15萬不等的金額，期滿1年、3年或6年，就可獲得3至6％不等的回饋金或等值消費券，吸引不少菜籃族投入百萬元。2019年有投資人期滿卻領不到回饋金，怒而檢舉，非法吸金事件才因此曝光。

陳秋白當庭強調，「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約是以保險概念設計的商品，銷售的均為商品及消費契約，非收受存款，更無吸金犯意。但法官查出，陳秋白試圖以期滿發給「增值金」或「物價波動補償金」的表象，規避收受存款及支付利息的不法內涵，海削2萬民眾、菜籃族，吸金逾220億元，依銀行法判陳秋白10年6月，其餘幹部判1年10月至8年6月不等。

沒想到，該案仍在審理中，檢調又掌握線索，發現龍海公司依然持續販售「鑫樂活2.0」契約，以「保證獲利、完全還本及利息優於銀行定存」等條件吸金，7月發動搜索，扣得798萬元現金，另向法院聲請扣押該集團公司名下帳戶餘額1633萬元獲准，並通知陳秋白其公司相關人員、證人到案。

檢方發現，仍有民眾持續上當受騙，但由於前案被害人資料尚不齊全，與此案新名單也有部分重疊，詳細受害人數還要深入釐清。訊問後認定陳秋白等人共同違反銀行法第29條第1項、第29條之1之規定而犯同法第125條第1項罪嫌重大，但無羈押之必要，諭令被告陳秋白300萬元交保，陳姓執行長、陳姓財務部經理各100萬元交保，其餘公司幹部11人分別以15萬至30萬元不等交保。

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